Олссон: я провёл два фантастических года в АИКе

Полузащитник Кристоффер Олссон попрощался со шведским АИКом, за который он играл с 2017 года. Сегодня, 7 января, «Краснодар» объявил о достигнутой договорённости по трансферу 23-летнего шведского футболиста.



«Я провёл два фантастических года в АИКе и за это время очень сильно вырос как футболист и как человек. Ничего нет лучше победы в чемпионате в прошлом сезоне. Я всегда буду невероятно благодарен за возможность, которую я получил в АИКе. За любовь, которую я получил от клуба, болельщиков, игроков и руководства», — приводит слова Олссона пресс-служба АИКа.

С 15 лет Олссон выступал за различные юношеские сборные своей страны, затем защищал цвета молодёжной сборной. 8 января 2017 года в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара состоялся его дебют в главной национальной дружине Швеции. На сегодняшний день в активе центрального полузащитника пять игр в рядах шведской сборной.