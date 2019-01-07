Перес: талант и ценности Диаса могут сделать его важным игроком для «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес в ходе сегодняшней презентации новичка команды полузащитника Браима Диаса, перешедшего в клуб из «Манчестер Сити», отметил положительные качества футболиста.



«К нам перешёл игрок, обладающий тем талантом и теми ценностями, что могут сделать его очень важным для «Реала». Мы рады приветствовать Диаса. Это качественный игрок, способный демонстрировать волшебство на поле, а также большая личность, мечтающая побеждать с этим клубом», — приводятся слова Переса на официальном сайте «Реала».



Диас является воспитанником «Малаги». В 2013 году он перебрался в академию «Манчестер Сити», а в 2016 году дебютировал в составе английской команды. В этом сезоне чемпионата Англии он не принял участия ни в одном матче.

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