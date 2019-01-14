«Лилль» объявил о продлении контракта с главным тренером

«Лилль» продлил контракт с главным тренером Кристофом Галтье. Об этом сообщает официальный сайт французского клуба.

Новое соглашение между клубом и специалистом будет действовать до лета 2021 года.

52-летний Галтье возглавляет «Лилль» с декабря 2017 года. В прошлом сезоне клуб под его руководством финишировал на 17-м месте в турнирной таблице французского национального чемпионата.

Ранее Галтье тренировал «Марсель» и «Сент-Этьен». С последним специалист становился обладателем Кубка французской лиги в 2013 году.

В этом сезоне «Лилль», набрав 37 очков, занимает второе место в чемпионате Франции. Следующий матч клуб проведёт на своём поле с «Амьеном». Встреча состоится 18 января на стадионе «Пьер-Моруа».