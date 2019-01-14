Яя Туре: это определённо не конец моей карьеры, я хочу продолжать играть

Ивуарийский полузащитник Яя Туре сообщил, что он намерен продолжить карьеру и в данный момент находится в поиске нового клуба.

«Это определённо не конец моей карьеры, я хочу продолжать играть.



Я перешёл в «Олимпиакос», а затем покинул клуб, так как не был там счастлив, менталитет оказался совcем другим. Это был плохой выбор. Возможно, это был эмоциональный выбор, потому что я начинал там и хотел дать что-то фанатам. Я хорошо известен в мире и хотел что-то дать команде, но когда я туда попал, это было не то, чего я ожидал.



Где бы я хотел продолжить карьеру? Вы никогда не знаете это наперёд. Может быть, в Премьер-лиге. Если это возможно, я бы хотел играть ещё один или два года. Посмотрим», — приводит слова Туре Sky Sports.