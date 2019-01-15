Дзюба в видеоигре анонсировал переход в «Милан», его агент — Черчесов

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба опубликовал скриншот из компьютерной игры FIFA. На нём изображены сам форвард, а также его агент, напоминающий главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Они обсуждают трансфер 30-летнего футболиста в «Милан». Речь идёт о роли в ротации клуба.

«Мы с моим агентом переходим в «Милан». FIFA жжёт!» — написал в своём «инстаграме» Дзюба.

В игре агент Дзюбы потребовал от «Милана» для своего клиента контракт на четыре года с зарплатой не менее 41,5 тыс. евро в неделю. Также речь шла о подписном бонусе в размере 390 тыс., и ещё 410 тыс. евро после ряда выходов на поле.



В текущем сезоне РПЛ на счету форварда 16 матчей, в которых он отметился 5 голами и 2 результативными передачами.