«Анжи» на сборе в Кисловодске проведёт два товарищеских матча

Сегодня, 15 января, игроки «Анжи» собрались вместе после отпуска и вечером возобновят тренировочный процесс. Местом проведения первого учебно-тренировочного сбора стал санаторий «Центросоюз» в Кисловодске.



«Анжи начнёт работу на сборе под руководством Адиева в следующем составе:



Вратари: Александр Будаков, Тимур Магомедов;



Защитники: Дмитрий Белоруков, Игорь Удалый, Роланд Гиголаев, Никита Чистяков, Евгений Гапон, Павел Калошин, Антон Белов, Магомеднаби Ягъяев;



Полузащитники: Игорь Чайковский, Владислав Кулик, Адлан Кацаев, Камиль Закиров, Валентин Андямов, Никита Андреев, Иван Иванченко, Шахбан Гайдаров, Магомед Магомедов, Гаэль Ондуа;



Нападающие: Андрес Понсе, Апти Ахъядов, Павел Долгов, Иван Маркелов, Гамид Агаларов, Николоз Кутателадзе, Хуан Лескано.



Хуан Лескано, Антон Белов, Шахбан Гайдаров и Магомед Магомедов вернулись в команду из аренды.



Тимур Магомедов, Никита Чистяков, Магомеднаби Ягъяев, Валентин Андямов и Гамид Агаларов вызваны на сбор из молодёжной команды. Кроме того несколько футболистов прибыли в расположение команды на просмотр.



Первый тренировочный сбор «Анжи» в Кисловодске продлится до 29 января. На период сбора запланированы два товарищеских матча, сообщает пресс-служба клуба.

«Анжи» проведёт сборы в Кисловодске и Турции