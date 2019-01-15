Александер-Арнольд пропустит до одного месяца из-за травмы

Полузащитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд пропустит до одного месяца из-за полученной травмы колена. Как сообщает The Independent, 20-летний футболист получил повреждение на разминке перед матчем против «Брайтона», хотя потом провёл на поле все 90 минут.



Таким образом, Трент не сможет помочь своей команде во встречах АПЛ с «Кристал Пэлас», «Лестер Сити», «Вест Хэм Юнайтед» и «Борнмутом».



В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провёл в составе мерсисайдцев в чемпионате Англии 17 матчей (из них 16 — в основном составе), в которых забил один мяч и сделал три результативные передачи.

Подопечные Юргена Клоппа после 22 туров единолично лидируют в турнирной таблице Премьер-лиги.