Кудряшов может продолжить карьеру в «Фенербахче»

Защитник сборной России Фёдор Кудряшов может продолжить карьеру в Турции. Как сообщает Fotomac, интерес к игроку проявляет «Фенербахче». За турецкий клуб выступает ещё один игрок российской сборной — Роман Нойштедтер.



Кудряшов покинул «Рубин» после того, как казанский клуб разорвал с ним контракт. «Фенербахче» хочет подписать с 31-летним футболистом контракт до конца сезона с возможностью его продления ещё на один год. Ранее появилась информация, что Кудряшов должен перейти в «Краснодар».

Кудряшов перешёл из «Ростова» в «Рубин» в 2017 году. В нынешнем сезоне футболист принял участие в девяти матчах казанской команды в Российской Премьер-Лиге, однако результативными действиями отметиться не сумел. С 2016 года Кудряшов выступает в составе национальной команды России.