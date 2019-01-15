Тебас: было бы здорово вновь увидеть Моуринью в Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас признался, что хотел бы вновь увидеть бывшего главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью в чемпионате Испании.



«Возвращение Моуринью было бы прекрасным событием для испанского чемпионата. Он фантастический тренер, который обладает множеством важных качеств. Было бы здорово вновь увидеть его в Испании», — приводит слова Тебаса RAC1.



Напомним, Моуринью возглавлял мадридский «Реал» с 2010 по 2013 год. Также португальский специалист работал в таких командах, как «Порту», лондонский «Челси», миланский «Интер» и «Манчестер Юнайтед». За свою карьеру португалец дважды приводил свою команду к триумфу в Лиге чемпионов и восемь — к победе в национальном чемпионате.

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