«Фортуна» объявила о продлении контракта с главным тренером Функелем

«Фортуна» на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером клуба Фридхельмом Функелем. Новое соглашение 65-летнего немецкого специалиста с дюссельдорфской командой рассчитано до 30 июня 2020 года.



«Я всегда хотел продолжить работу с моим замечательным тренерским штабом и этой сильной командой. Я рад, что мы смогли прийти к соглашению во время зимнего перерыва. Теперь мы можем полностью сосредоточиться на работе во второй части сезона», — отметил Функель.



Функель возглавляет «Фортуну» с 2016 года. По итогам сезона-2017/18 «Фортуна» под руководством Функеля вышла в Бундеслигу. Ранее немецкий специалист работал в таких командах, как «Дуйсбург», «Кёльн», «Айнтрахт», «Герта», «Бохум», и в других клубах.

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