О'Нил возглавил «Ноттингем Форест», с которым дважды выигрывал Кубок чемпионов

«Ноттингем Форест» на своём официальном сайте объявил о назначении Мартина О'Нила на пост главного тренера.



О'Нил является легендой клуба и защищал его цвета на протяжении 10 сезонов в период с 1971 по 1981 год. За это время команда завоевала титул чемпиона Первого дивизиона Англии, Суперкубок страны и два Кубка лиги, а также сенсационно выиграла Кубок чемпионов два раза подряд — в 1979 и 1980 годах. В 1980 году «Ноттингему» покорился также Суперкубок Европы.



Последним местом работы О'Нила была сборная Ирландии, которую он покинул в ноябре прошлого года. Ранее он возглавлял также «Норвич», «Лестер Сити», «Селтик», «Астон Виллу» и «Сандерленд».



После 27 туров «Ноттингем Форест» занимает девятое место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 39 очков.

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