Хавбек «Ахмата» Думбия стал игроком «Спортинга»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Идрисса Думбия стал игроком «Спортинга», сообщает пресс-служба лиссабонского клуба. Контракт 20-летнего ивуарийского футболиста со «Спортингом» рассчитан до 2024 года. В соглашении хавбека есть пункт об отступных, которые составляют € 60 млн.



Ранее появилась информация, что грозненский клуб получит за трансфер полузащитника около € 2,5 млн. При этом с учётом бонусов сумма может вырасти до € 3 млн.



Думбия перешёл в грозненский «Ахмат» летом 2018 года из «Андерлехта». В нынешнем сезоне ивуарийский полузащитник принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу, а также получил 2 жёлтые карточки.

СМИ: игрок «Ахмата» Думбия сегодня подпишет со «Спортингом» контракт на 4,5 года