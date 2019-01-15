Полузащитник «Трабзонспора» Юрай Куцка продолжит карьеру в «Парме», сообщает официальный сайт итальянского клуба.



31-летний футболист подписал с клубом соглашение, рассчитанное до лета 2022 года. За свою новую команду словак будет выступать под номером «87».



Куцка начинал карьеру в Словакии, после чего в 2009 году перебрался в пражскую «Спарту». Спустя два года игрок оказался в Италии, где четыре сезона защищал цвета «Дженоа», а затем перешёл в «Милан», с которым завоевал Суперкубок Италии. После двух лет в стане россонери хавбек отправился в «Трабзонспор». С 2008 года Куцка вызывается в сборную Словакии.



«Парма» после 19 туров занимает 11-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 25 очков.

Бывший игрок «Милана» Куцка перешёл в «Парму» Фото: Официальный сайт ФК «Парма»