«Хетафе» сыграл вничью с «Вальядолидом» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

Подошёл к концу ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Вальядолид» — «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:1. По итогу противостояния в следующий раунд прошёл «Хетафе», добившийся победы в первой игре (1:0).



Счёт в матче открыли гости, реализовавшие пенальти на 29-й минуте усилиями Родригеса Анхеля. Хозяева сумели восстановить равенство в начале второго тайма, на 50-й минуте. Гол на свой счёт записал Даньеле Верде.

Таким образом, «Хетафе» стал первым клубом, обеспечившим себе участие в четвертьфинале Кубка Испании. Сегодня состоится ещё одна ответная встреча 1/8 финала, в которой сойдутся «Валенсия» и хихонский «Спортинг». С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».