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«Хетафе» сыграл вничью с «Вальядолидом» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании

«Хетафе» сыграл вничью с «Вальядолидом» и вышел в 1/4 финала Кубка Испании
Футбол / Испания

Подошёл к концу ответный матч 1/8 финала Кубка Испании «Вальядолид» — «Хетафе». Встреча прошла на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде и завершилась со счётом 1:1. По итогу противостояния в следующий раунд прошёл «Хетафе», добившийся победы в первой игре (1:0).

Счёт в матче открыли гости, реализовавшие пенальти на 29-й минуте усилиями Родригеса Анхеля. Хозяева сумели восстановить равенство в начале второго тайма, на 50-й минуте. Гол на свой счёт записал Даньеле Верде.

Кубок Испании. 1/8 финала. 2-й матч
15 января 2019, вторник. 21:30 МСК
Вальядолид
Вальядолид
1:1
Хетафе
Хетафе
0:1 – Анхель – 29 (пен), 1:1 – Верде – 50

Таким образом, «Хетафе» стал первым клубом, обеспечившим себе участие в четвертьфинале Кубка Испании. Сегодня состоится ещё одна ответная встреча 1/8 финала, в которой сойдутся «Валенсия» и хихонский «Спортинг». С турнирной сеткой соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».

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