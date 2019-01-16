Головин попал в заявку «Монако» на матч с «Ниццей», Фабрегас пропустит игру

«Монако» огласил заявку на перенесённый матч 17-го тура французской Лиги 1 с «Ниццей». В список из 26 футболистов попал российский полузащитник Александр Головин, который перешёл в клуб из московского ЦСКА минувшим летом. Испанский хавбек Сеск Фабрегас, который провёл дебютный матч за «Монако» 13 января, пропустит предстоящую встречу.



Вратари: Бадьяшил, Бенальо, Субашич, Си.



Защитники: Баррека, Бадьяшиль, Бьянкон, Глик, Хенрихс, Жемерсон, Панцо, Серрано, Сидибе.



Полузащитники: Аит Беннассер, Февр, Головин, Грансир, Массенго, Лопеш, Пеле, Наварро, Тилеманс, Диоп, Тюрам.



Нападающие: Фалькао, Силла.



На сегодня «Монако» (14) находится в зоне вылета из Лиги 1, занимая 19-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.