Хавбек «Уотфорда» Дукуре: польщён интересом «ПСЖ», моя цель — играть в ЛЧ

Полузащитник «Уотфорда» Абдулайе Дукуре прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны «Пари Сен-Жермен», а также заявил о намерении перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов.



«Думаю, я покину «Уотфорд». Клуб знает о моих амбициях и хочет помочь мне сделать шаг вперёд в моей карьере. Я польщён интересом «ПСЖ», но пока в этом нет никакой конкретики. Сейчас я сфокусирован на выступлении за свой клуб. Я не контактировал с «ПСЖ», а они не обращались в «Уотфорд». Моя цель – хорошо играть в своей нынешней команде и затем, возможно, перейти в клуб, выступающий в Лиге чемпионов, – это будет главным критерием. Может быть, я останусь в Англии, чемпионат Италии становится всё более интересным», — цитирует Дукуре Goal.com со ссылкой на Canal+.



Ранее сообщалось, что «ПСЖ» готов предложить «Уотфорду» £ 30 млн (около € 33,5 млн) за Дукуре. Также в услугах игрока заинтересован «Эвертон».

«ПСЖ» интересуется французским хавбеком «Уотфорда» Дукуре