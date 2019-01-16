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«Ньюкасл», «Шрусбери Таун» и «Шеффилд Уэнсдей» вышли в 1/16 финала Кубка Англии

«Ньюкасл», «Шрусбери Таун» и «Шеффилд Уэнсдей» вышли в 1/16 финала Кубка Англии
Футбол / Англия

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Блэкберн Роверс» принимал на своём поле «Ньюкасл Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Ивуд Парк» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:2.

В параллельных матчах 1/32 «Сток Сити» дома уступил «Шрусбери Таун» со счётом 2:3, а «Шеффилд Уэнсдей» в гостях обыграл «Лутон Таун» (1:0).

Таким образом, в 1/16 финала встретятся:

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Сити» — «Бернли»
«Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»
«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»
«Миллуолл» — «Эвертон»
«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд»
«Аккрингтон Стэнли» — «Саутгемптон/Дерби Каунти»
«Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон»
«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион»
«Бристоль Сити» — «Болтон Уондерерс»
«Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик»
«Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»
«Мидлсбро» — «Ньюпорт Каунти»
«Барнет» — «Брентфорд»
«Суонси Сити» — «Гиллингем»
«Уимблдон» — «Вест Хэм Юнайтед»

Матчи будут сыграны 25-28 января. В прошлом сезоне обладателем трофея стал лондонский «Челси».

Кубок Англии. 1/32 финала, переигровки
15 января 2019, вторник. 22:45 МСК
Блэкберн Роверс
Блэкберн
2:4
ДВ
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 – Лонгстафф – 1, 0:2 – Робертс – 22, 1:2 – Армстронг – 33, 2:2 – Ленихен – 45+1, 2:3 – Хоселу – 105+3, 2:4 – Перес – 106
Кубок Англии. 1/32 финала, переигровки
15 января 2019, вторник. 23:00 МСК
Сток Сити
Сток-он-Трент
2:3
Шрусбери Таун
Шрусбери
1:0 – Кэмбелл – 20, 2:0 – Кэмбелл – 36, 2:1 – Болтон – 71, 2:2 – Окенабирхи – 77 (пен), 2:3 – Лорент – 81
Кубок Англии. 1/32 финала, переигровки
15 января 2019, вторник. 22:45 МСК
Лутон Таун
Лутон
0:1
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
0:1 – Нухиу – 46
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