«Атлетико» хочет арендовать Морату, «Челси» согласен только на продажу игрока

«Атлетико» пока не может достичь соглашения с «Челси» по поводу перехода нападающего Альваро Мораты в зимнее трансферное окно. Как сообщает Daily Mail, испанский клуб хочет взять в аренду 26-летнего футболиста лишь до конца нынешнего сезона.

В то же время синие согласны только на продажу испанского игрока или на аренду с последующим обязательным выкупом. Ранее в СМИ сообщалось, что сам Мората готов пойти на существенное понижение зарплаты ради перехода в команду Диего Симеоне. На данный момент зарплата Мораты в «Челси» составляет € 9 млн.

Также была информация, что интерес к форварду проявляют «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Севилья». Мората является воспитанником «Атлетико». Испанский форвард выступал в составе молодёжной команды клуба с 2005 по 2007 год.