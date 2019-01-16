Мората готов пойти на существенное понижение зарплаты ради перехода в «Атлетико»

Нападающий «Челси» Альваро Мората заинтересован в переходе в мадридский «Атлетико», сообщает Marca.



По информации источника, 26-летний испанский форвард готов пойти на существенное понижение зарплаты ради перехода в команду Диего Симеоне. На данный момент зарплата Мораты в «Челси» составляет € 9 млн. Ранее стало известно, что трансфер Мораты в «Атлетико» мог состояться ещё в 2017 году, однако «Реал» был против того, чтобы нападающий переходил в стан принципиального соперника, поэтому договорился с «Челси».



Ранее сообщалось, что интерес к Морате проявляют «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Севилья».



Напомним, Мората является воспитанником «Атлетико». Испанский форвард выступал в составе молодёжной команды клуба с 2005 по 2007 год.

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