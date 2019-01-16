«Спартак» объявил состав на товарищеский матч с ташкентским «Локомотивом»

Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч с ташкентским «Локомотивом». Встреча состоится в ОАЭ, где красно-белые в настоящее время проводят первый зимний тренировочный сбор.

Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Ханни, Адриано.

После сегодняшнего матча команда вернётся в Москву, а 19 января отправится в Катар, где примет участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».



«Спартак» после 17 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 28 очками в активе, уступая «Зениту» (34), «Краснодару» (33) и ЦСКА (30).