Ди Мария: мне не дали провести в «Манчестер Юнайтед» лучший период в карьере

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария поделился воспоминаниями об этапе карьеры, проведённом в «Манчестер Юнайтед», а также признался, что испытывал трудности с Луи ван Галом – на тот момент главным тренером «красных дьяволов».



«Я задержался в «Манчестер Юнайтед» всего на один год. Это был не лучший период в моей карьере. Если сказать точнее, мне не дали провести там лучшее время в карьере. В тот момент у меня возникли трудности с тренером. Но, к счастью, у меня появилась возможность перейти в «ПСЖ», после чего я вновь показал, кем являюсь», — цитирует Ди Марию France Bleu.



Ди Мария перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2014 года за € 75 млн. Аргентинец покинул английский клуб уже спустя год, перебравшись в «ПСЖ» за € 63 млн.

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