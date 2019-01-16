Коноплянка договорился о переходе в «Бешикташ»

Агент ФИФА Алааддин Гювен Мемис сообщил, что полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка близок к переходу в «Бешикташ».

Ранее в СМИ сообщалось, что Коноплянка и ещё несколько игроков были выставлены на трансфер из-за посещения ночного клуба после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:3). Из-за инцидента у украинца произошёл конфликт с главным тренером команды Доменико Тедеско.

«Коноплянка – один из важнейших украинских футболистов за последнее время. За него боролись «Фенербахче» и «Бешикташ». Коноплянка точно покинет «Шальке», он уже договорился с «Бешикташем». Продолжаются переговоры между клубами», – цитирует агента Ajansspor.



В нынешнем сезоне 29-летний игрок провёл 14 матчей и сделал 2 передачи.