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«Спартак» разгромил «Локомотив» Тш, Айртон дебютировал за красно-белых

«Спартак» разгромил «Локомотив» Тш, Айртон дебютировал за красно-белых
Футбол / РПЛ

Футболисты «Спартака» в сегодняшнем товарищеском матче с ташкентским «Локомотивом», который состоялся в ОАЭ, где красно-белые проводят первый тренировочный сбор, одержали победу со счётом 5:2.

В составе красно-белых голами отметились Александр Ташаев, Леонид Миронов с пенальти, Луис Адриано, Лоренсо Мельгарехо и Максим Глушенков. Стартовый состав российского клуба выглядел так: Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Ханни, Адриано.

После перерыва в составе «Спартака» были произведены замены, и одним из игроков, вышедших на поле, стал защитник Айртон, дебютировавший за красно-белых.

После сегодняшнего матча команда вернётся в Москву, а 19 января отправится в Катар, где примет участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».

Товарищеские матчи (клубы)
16 января 2019, среда. 14:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
5:2
Локомотив Тш
Ташкент, Узбекистан
1:0 – Ташаев – 7, 1:1 – Искандеров – 9, 1:2 – Абдухаликов – 13, 2:2 – Миронов – 19 (пен), 3:2 – Адриано – 32, 4:2 – Мельгарехо – 52, 5:2 – Глушенков – 82
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