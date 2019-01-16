«Спартак» разгромил «Локомотив» Тш, Айртон дебютировал за красно-белых

Футболисты «Спартака» в сегодняшнем товарищеском матче с ташкентским «Локомотивом», который состоялся в ОАЭ, где красно-белые проводят первый тренировочный сбор, одержали победу со счётом 5:2.



В составе красно-белых голами отметились Александр Ташаев, Леонид Миронов с пенальти, Луис Адриано, Лоренсо Мельгарехо и Максим Глушенков. Стартовый состав российского клуба выглядел так: Селихов, Рассказов, Миронов, Джикия, Комбаров, Гулиев, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Ханни, Адриано.

После перерыва в составе «Спартака» были произведены замены, и одним из игроков, вышедших на поле, стал защитник Айртон, дебютировавший за красно-белых.

После сегодняшнего матча команда вернётся в Москву, а 19 января отправится в Катар, где примет участие в турнире «Фонбет Кубок Матч Премьер».