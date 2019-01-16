Альба: «Барселона» — клуб всей моей жизни, хочу завершить здесь карьеру

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба по окончании нынешнего сезона.



«Барселона» – клуб всей моей жизни. Я был ещё восьмилетним ребёнком, когда мне пришлось уйти, но затем я вернулся. Это лучший клуб в мире, и, конечно, я хотел бы завершить здесь карьеру», — приводит слова Альбы Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что Альба не может договориться с «Барселоной» об условиях нового контракта. Действующее соглашение 29-летнего защитника рассчитано до лета 2020 года. Утверждалось, что в услугах испанца заинтересован «Ювентус», готовый попытаться переманить его в летнее трансферное окно.



Альба выступает за «Барселону» с 2012 года. В нынешнем сезоне испанской Примеры Жорди забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи в 19 матчах.

«Ювентус» попытается приобрести Альбу в летнее трансферное окно