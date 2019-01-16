Виейра: останемся с Анри друзьями после матча «Ниццы» с «Монако»

Главный тренер «Ниццы» Патрик Виейра поделился ожиданиями от гостевой встречи 17-го тура чемпионата Франции с «Монако», который возглавляет Тьерри Анри. Специалисты во время игровой карьеры вместе выступали за сборную Франции и лондонский «Арсенал».

«Мы вместе прошли через многое. Вместе побеждали и вместе проигрывали. Оставили свой след в истории «Арсенала», когда завершили сезон без единого поражения. Анри тогда был нашим лидером. Мы почти в одно время начали выступать в составе сборной Франции, которая тогда переживала великолепный период. Мы с Тьерри из одного поколения. Когда выступали за «Арсенал», были соседями в Лондоне. Мы являемся друзьями и останемся таковыми после матча, что бы ни случилось», – сказал Виейра на предматчевой пресс-конференции.

Матч «Монако» — «Ницца» пройдёт сегодня, 16 января, на стадионе «Луи II». Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.