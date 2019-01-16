Адвокат Мамаева: матч в СИЗО – это как обычная прогулка, закон не будет нарушен

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, выразил мнение, что возможное проведение футбольного матча в СИЗО «Бутырка» с участием его клиента не нарушило бы закон.

«Я лично не вижу никаких нарушений режима нахождения в следственном изоляторе при проведении этого матча, тем более если следователь, руководящий следственной группой, не будет возражать. Это обычное спортивное мероприятие, то же самое, что Мамаев в спортивный зал ходит. Это можно приравнять к обычной прогулке. Никаких нарушений в проведении игры не вижу, как-то неправильно повлиять на участников матча или иных лиц, содержащихся под стражей, она не может. Наоборот, это будет хорошим психологическим фактором, знаковым событием для всех в СИЗО.

Я не знаю, зачем ситуация вокруг матча так подогревается, может, есть какие-то субъективные причины для этого. Любое благое начинание нужно поддерживать, тем более оно не нарушает закона. Нужно способствовать данному мероприятию, оно носит благие цели», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин обвиняются в избиении нескольких человек в Москве. Инцидент произошёл 8 октября. Изначально суд избрал им меру пресечения в виде нахождения под стражей до 8 декабря, но затем срок был продлён до 8 февраля.