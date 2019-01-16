Азар отклонил два варианта нового контракта с «Челси»

Полузащитник «Челси» Эден Азар отклонил два предложения лондонского клуба по новому контракту, сообщает Sky Sports.



По информации источника, английский клуб стремится как можно скорее заключить новое соглашение с 28-летним бельгийский футболистом в связи с интересом мадридского «Реала». Действующий контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года.



Ранее сообщалось, что лондонский клуб потребовал у «Реала» € 112 млн за трансфер Азара. Также интерес к бельгийцу проявляет «ПСЖ», однако сам Азар не рассматривает данный вариант.



Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, в которых отметился 10 забитыми мячами, а также отдал 10 результативных передач.

«Челси» потребовал у «Реала» € 112 млн за Азара