Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Ниццей»

Стали известны стартовые составы «Монако» и «Ниццы» на матч 17-го тура чемпионата Франции с «Ниццей», который пройдёт сегодня, 16 января, на стадионе «Луи II». Начало встречи — в 21:00 по московскому времени.

За хозяев с первых минут сыграет российский полузащитник Александр Головин.

«Монако»: Бенальо, Глик, Бадьяшиль, Жемерсон, Серрано, Хенрихс, Тилеманс, Головин, Аит Беннассер, Лопеш, Силла.

«Ницца»: Вальтер Бенитес, Аталь, Бюрнер, Данте, Маланг Сарр, Жалле, Вальтер, Тамез, Сиприен, Сент-Максимен, Сакко.

«Монако» (14 очков) после 19 проведённых матчей располагается на 19-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции, «Ницца» (29) — на восьмом месте после такого же количества сыгранных встреч.