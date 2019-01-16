«Монако» представил планы по долгосрочному развитию

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев представил долгосрочные планы развития клуба на встрече с партнёрами на стадионе «Луи II».

Ключевыми инфраструктурными проектами «Монако» в ближайшие годы станут строительство Центра спортивных достижений в Ла-Тюрби, реконструкция премиальных лож стадиона, а также строительство общежития для воспитанников академии клуба в Кап д’Айе.

Новый центр спортивных достижений «Монако» в Ла-Тюрби будет представлять собой мультифункциональный спортивный комплекс общей площадью 7500 кв. м. На территории центра будут расположены три футбольных поля, подготовленные в соответствии с требованиями УЕФА и Федерации футбола Франции, фитнес-центр, медицинский центр, зона реабилитации, ресторан, а также конференц-зал. На крыше здания центра будут установлены солнечные панели для обеспечения здания независимым горячим водоснабжением. Инвестиции в строительство центра составят € 55 млн, а ожидаемая дата ввода в эксплуатацию — сезон-2020/21.

Работы по реконструкции премиальных лож на трибунах стадиона «Луи II», финансируемые правительством княжества, продлятся 12 месяцев и завершатся к сезону-2019/20. В рамках проекта будут созданы 18 лож, площадью 16 кв. м и вместимостью 8 человек каждая. Общежитие для воспитанников академии клуба «Диагональ», также финансируемое правительством княжества, будет построена в Кап д’Ай в непосредственной близости от «Луи II». Завершение строительства ожидается к сезону-2020/21.