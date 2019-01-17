Геркус: «Локомотив» мог получить € 50 млн за 4 игроков, но Сёмин выступил против

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как клуб упустил возможность продать игроков на сумму около € 50 млн в связи с тем, что главный тренер команды Юрий Сёмин не хотел с ними расставаться.

«Я настаивал, что нужно больше полномочий отдать менеджменту клуба, руководителям и спортивному блоку. В последней трансферной кампании акцент принятия решений был смещён в сторону трансферного комитета и главного тренера. Решение о продлении контрактов с игроками полностью принимал он, я в этом лишь оппонировал.

Если говорить о том, что «Локомотив» на трансферах почти не зарабатывал, то как можно было это сделать, если нельзя продавать? Вы приходите и говорите: «Есть спрос на этого, этого и этого. Хочу продать». А главный тренер отвечает: «У меня на следующий сезон идеология такая – сохранить чемпионский состав. Все, кто вложил душу в чемпионство, должны остаться». То есть продавать нельзя никого. Хотя есть спрос на четверых игроков. Если эти истории отработать, то клуб заработал бы около € 50 млн. Однако решение никого не продавать было принципиальным и даже не обсуждалось. Только приобретать», — сказал Геркус, который побывал в гостях у редакции «Чемпионата».