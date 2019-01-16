Роналду: очень рад, что забил победный гол и выиграл первый трофей с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу в матче за Суперкубок Италии с «Миланом» (1:0). В этой встрече португалец стал автором победного гола, который позволил ему завоевать первый трофей в составе туринской команды.

«Это был очень сложный матч. Было трудно играть при такой жаркой погоде. «Ювентус» провёл встречу хорошо, создав много голевых моментов. Конечно, я рад, что забил победный мяч. Очень хотел начать 2019 года с выигранного трофея. Это мой первый титул с «Ювентусом», я очень рад!

Для нас всё только начинается, мы двигаемся поступательно. Теперь нужно продолжить работу, чтобы завоевать следующий трофей. Посвящаю свой гол команде, семье, друзьям и всем, кто любит «Ювентус» и Криштиану», — цитирует Роналду Football Italia.