Геркус: другой клуб РПЛ брал Рыбуся за € 3,2 млн, а мы — за € 1,75. Кто молодец?

Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус поделился подробностями трансфера польского защитника Мацея Рыбуся в московскую команду.



«Зачем при трансфере Мацея Рыбуся нужен был бразильский посредник? Он просто дал телефон прямого агента Рыбуся. За это он ничего не получил. Сравните стоимость трансфера, которая называлась сначала и какая вышла в итоге. Агентские при этом вышли минимальные. Посмотрите по Transfermarkt, за какие деньги Рыбуся брал другой российский клуб. € 3,2 млн. А за какие брал «Локомотив»? € 1,75 млн. Кто молодец?» — сказал Геркус, который побывал в гостях у редакции «Чемпионата».



Напомним, Рыбусь перешёл из «Лиона» в московский «Локомотив» в 2017 году. В нынешнем сезоне польский защитник принял участие в 9 матчах за «Локомотив» в чемпионате России и забил 1 гол.

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