Геркус: я устал от «Ягуара»! Никому не советую

Бывший президент и генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о клубном автомобиле марки «Ягуар», на котором он перемещался во время работы в московском клубе.



«Будет ли не хватать клубного „Ягуара“? Слушайте, у меня длинные ноги, а там сзади очень мало места. Я от него устал! Выглядит он очень хорошо, но внутри тесный. Никому не советую. Так и не понял, в чём его крутость», — сказал Геркус, который побывал в гостях у редакции «Чемпионата».



Напомним, Геркус занимал пост поста генерального директора «Локомотива» с лета 2016 года. 28 декабря 2018 года Геркус объявил об уходе с поста в московском клубе. Этот пост в «Локомотиве» занял Василий Кикнадзе.

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