«Севилья» проиграла в матче с «Атлетиком», но вышла в 1/4 финала Кубка Испании

В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Севилья» принимала «Атлетик». Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В составе команды из Бильбао единственный гол забил нападающий Горка Гурусета, который отличился на 77-й минуте. В первом матче «Севилья» победила «Атлетик» со счётом 3:1. Таким образом, андалузская команда за счёт преимущества по разнице забитых и пропущенных мячей в противостоянии смогла выйти в четвертьфинал турнира, а баскский клуб из Кубка Испании вылетел.

Ранее путёвки в 1/4 финала также получили «Валенсия», «Жирона» и «Хетафе». Посмотреть расписание остальных ответных матчей 1/8 финала Кубка Испании можно на «Чемпионате».