«Дерби Каунти» стал последним участником 1/16 финала Кубка Англии

В матче 1/32 финала Кубка Англии «Саутгемптон» принимал на своём поле «Дерби Каунти». Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти.

Основное время матча завершилось со счётом 2:2. Голами в составе команды Фрэнка Лэмпарда отметились хавбек Гарри Уилсон и форвард Мартин Уогхорн. В составе «Саутгемптона» голы на свой счёт записали полузащитники Стюарт Армстронг и Нейтан Редмонд.

Таким образом, стали известны все участники 1/16 финала Кубка Англии сезона-2018/19.

В 1/16 финала встретятся:

«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Сити» — «Бернли»

«Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»

«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Миллуолл» — «Эвертон»

«Ньюкасл Юнайтед» — «Уотфорд»

«Аккрингтон Стэнли» — «Дерби Каунти»

«Шрусбери Таун» — «Вулверхэмптон»

«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Вест Бромвич Альбион»

«Бристоль Сити» — «Болтон Уондерерс»

«Донкастер Роверс» — «Олдхэм Атлетик»

«Портсмут» — «Куинз Парк Рейнджерс»

«Мидлсбро» — «Ньюпорт Каунти»

«Барнет» — «Брентфорд»

«Суонси Сити» — «Гиллингем»

«Уимблдон» — «Вест Хэм Юнайтед»

Матчи будут сыграны 25-28 января. В прошлом сезоне обладателем трофея стал лондонский «Челси».