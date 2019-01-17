«Ман Сити» отказался давать УЕФА комментарий по поводу нарушения правил ФФП

«Манчестер Сити» ответил отказом на запрос УЕФА на комментарий по поводу обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей, сообщает The Guardian.



Представители организации отправили в английский клуб запрос, в котором попросили прокомментировать опубликованную в немецком издании Der Spiegel информацию о финансовых махинациях «горожан» в период с 2013 по 2015 год. В «Сити» не стали отрицать факта нарушения, однако отказали в комментарии, заявив, что обвинения основаны на взломанных и украденных данных.



В настоящий момент комитет финансового контроля клубов УЕФА размышляет о начале расследования в отношении «Манчестер Сити». При этом уточняется, что Der Spiegel построил своё расследование на информации, полученной от человека из Португалии, пожелавшего остаться анонимным и назвавшим себя Джоном. По его словам, данные не были украдены и у него есть надёжные источники.

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