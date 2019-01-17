В Венгрии задержан хакер из Football Leaks, ему грозит до 10 лет тюрьмы

16 января в Венгрии был задержан один из хакеров, работающих на анонимном портале Football Leaks.



Как сообщает BBC, задержание хакера состоялось в Будапеште, где он проживает. Им оказался 30-летний португалец Руи Пинту. Хакер обвиняется во взломе баз нескольких футбольных клубов, среди которых «Порту», «Бенфика» и «Спортинг». Пинту украл у них переписки, контракты игроков и другие документы.



В ближайшее время Пинту будет отправлен в Португалию, где его будут судить. Утверждается, что с учётом уже совершённых преступлений ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.



Напомним, Football Leaks – это портал, который публикует конфиденциальную и как правило разоблачающую информацию о футбольных клубах, спонсорских соглашениях и контрактах игроков. Организация действует на условиях анонимности и начала свою деятельность в 2015 году.

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