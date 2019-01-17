Главного пиарщика «Ростова» подозревают в даче взятки полицейскому

Главный пиарщик «Ростова» и мэрии города Денис Штанько подозревается в даче взятки представителю полиции, сообщает 1rnd.



В конце прошлого года Штанько был остановлен сотрудниками ГИБДД за грубое нарушение – он ехал по встречной полосе на своём автомобиле Jaguar. Сотрудники составили протокол, который затем должен был быть отправлен в суд, после чего водитель был бы лишён прав.



Однако 15 января Штанько явился в управление ГИБДД с целью договориться о закрытии дела с сотрудником, который рассматривал и готовил материалы административного производства на отправку в суд. Утверждается, что нарушитель предложил полицейскому взятку, после чего тот обратился в службу безопасности, и Штанько был задержан. При этом сам пиарщик «Ростова» факт задержания отрицает.

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