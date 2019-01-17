Маркевич: сейчас однозначно не поехал бы работать в Россию, это нереально

Глава комитета сборных команд Федерации футбола Украины Мирон Маркевич, возглавлявший ранее «Днепр», признался, что он ни при каких обстоятельствах сейчас не поехал бы работать в Россию.



«Сейчас однозначно не поехал бы работать в Россию. Это просто нереально сейчас. Сколько парней погибло, у нас идёт война, никуда от этого не денешься. То, что там есть какой-то бизнес, – уже вопрос к власти. Может, когда-то всё поменяется и опять будут «братские народы», но я в это не верю, тем более сейчас. Мне всё равно на Россию», – сказал Маркевич в эфире «Вацко Live».

Маркевич ранее также работал с такими командами, как «Кривбасс», «Волынь», «Карпаты», «Подолье», «Анжи», «Металлист», «Металлург» (Запорожье) и другие.