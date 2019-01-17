Олссон: когда моя девушка узнала, что я переезжаю в Россию, сразу сказала: «Нет»

Полузащитник сборной Швеции Кристоффер Олссон, который подписал с «Краснодаром» личный контракт до лета 2023 года, рассказал, что он знал о своей команде до переезда в Россию.

«О „Краснодаре“ я знал не так много. Знал, что это серьёзный клуб, где играет Классон, а ранее Гранквист. О России знал ещё меньше. Знал, что в этой стране здорово играют в хоккей. Вот и все мои сведения о России. Когда моя девушка узнала, что я переезжаю в Россию, сразу сказала: „Нет“. Она хотела остаться в Швеции.

Родители и родственники отнеслись к этой идее в целом позитивно. Поддержали меня в моём выборе, и я им за это благодарен. В России подготовка к сезону сложнее, чем в Швеции или Дании, но похоже на то, что мы делали в «Арсенале», — сказал Олссон в интервью клубному телевидению.