Олссон подписал контракт с «Краснодаром» до 2023 года

Полузащитник сборной Швеции Кристоффер Олссон официально стал игроком «Краснодара». Сегодня 23-летний футболист подписал с краснодарским клубом личный контракт до лета 2023 года. Об этом сообщил официальный «твиттер» «быков».

Фотографии доступны в «твиттере».

Игрок в ближайшее время прибудет на сбор «горожан» в Испании и начнёт вместе с командой готовиться ко второй части сезона-2018/19.



С 15 лет Олссон выступал за различные юношеские сборные своей страны, затем защищал цвета молодёжной сборной. 8 января 2017 года в товарищеском матче со сборной Кот-д’Ивуара состоялся его дебют в главной национальной дружине Швеции. На сегодняшний день в активе центрального полузащитника пять игр в составе шведской сборной.