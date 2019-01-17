СМИ: Рэмси подписал контракт с «Ювентусом»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Аарон Рэмси продолжит карьеру в туринском «Ювентусе», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



Переход валлийского футболиста в итальянский клуб состоится после окончания нынешнего сезона. Хавбек уже прошёл медицинское обследование в частной клинике в Мадриде и подписал с бьянконери долгосрочный контракт, который вступит в силу летом.



Ранее сообщалось, что соглашение Рэмси с «Ювентусом» будет рассчитано на пять лет. По его условиям игрок будет получать около € 8 млн за сезон. Таким образом, валлиец станет самым высокооплачиваемым футболистом туринцев после нападающего Криштиану Роналду.



Рэмси выступает за «Арсенал» с 2008 года. В нынешнем сезоне хавбек провёл 19 матчей в английской Премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

Эмери: с уважением отношусь к решению Рэмси