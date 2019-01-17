«Реал» провёл переговоры с агентами Милитао, игрок хочет перейти в АПЛ

Защитник «Порту» Эдер Милитао может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает O Jogo со ссылкой на UOL.



По информации источника, мадридский «Реал», определивший бразильца в качестве главной цели на лето, провёл предварительные переговоры с представителями футболиста и обсудил с ними детали возможного перехода. Сам Милитао взял паузу, поскольку считает приоритетным вариантом переезд в Англию, где им также интересуются несколько клубов.



При этом уточняется, что представители Премьер-лиги, среди которых «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», сообщили «Порту» о намерении продолжить следить за выступлением 20-летнего защитника, прежде чем сделать «драконам» предложение о трансфере.



Милитао перешёл в «Порту» прошлым летом из «Сан-Паулу» за € 4 млн. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах в чемпионате Португалии, в которых отметился одним голом.

«Ливерпуль» включился в борьбу за защитника «Порту» Милитао