«Тоттенхэм» ведёт переговоры с «Барселоной» о переходе Малкома

Полузащитник «Барселоны» Малком может покинуть клуб спустя всего полгода после перехода из «Бордо».



Как сообщает Sport.es, в услугах бразильца заинтересован «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» начали обсуждение трансфера накануне, 16 января, и в настоящий момент переговоры находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что лондонский клуб арендует Малкома у сине-гранатовых до конца нынешнего сезона с обязательством последующего выкупа.



Ещё одним вариантом для продолжения карьеры Малкома является китайский клуб «Гуанчжоу Эвергранд», уже сделавший «Барселоне» предложение по футболисту в размере € 50 млн.



В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие лишь в 5 матчах испанской Примеры, проведя на поле 97 минут и не отметившись результативными действиями.

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