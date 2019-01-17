Муслин: Головин – лучший в составе, на него будет спрос, если «Монако» вылетит

Бывший главный тренер «Локомотива», «Краснодара» и «Бордо» Славолюб Муслин поделился мнением о качестве игры российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Очень жаль, что Александр попал в команду, где сейчас нет хороших игроков. Головин – лучший игрок в составе «Монако». Он доказал это и во вчерашней игре, и в матче с «Марселем», у Анри нет никаких причин сокращать его игровое время.

Будет ли спрос на Головина, если «Монако» вылетит из высшего дивизиона? Да. Он очень хороший игрок с большими перспективами, успел адаптироваться в европейском футболе, поэтому у него не должно возникнуть проблем с поиском новой команды. Но, думаю, до этого не дойдёт, и «Монако» сможет выправить ситуацию.

Что касается причины провала «Монако» в этом сезоне, то клуб на протяжении нескольких лет продавал хороших игроков, рано или поздно должен был произойти спад. Со временем ситуация наладится. В команду уже пришёл Сеск Фабрегас, возможно, к нему присоединится Миши Батшуайи. В команде появляются качественные игроки, значит, результат скоро придёт», – сказал Муслин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Армандом.

Головин в этом сезоне чемпионата Франции принял участие в 12 матчах (10 – в основном составе) за «Монако» и отметился одной результативной передачей.