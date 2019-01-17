«Барселону» могут дисквалифицировать из Кубка Испании в этом сезоне

«Барселону» могут исключить из розыгрыша Кубка Испании в этом сезоне за то, что в первом гостевом матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (1:2) за каталонцев сыграл футболист, который был дисквалифицирован, сообщает El Mundo.

По информации источника, речь идёт о защитнике Хуане Мовилье, который отыграл 58 минут во встрече с «Леванте». Отмечается, что игрок получил дисквалификацию по выступлениям за вторую команду «Барселоны» и не имел права участвовать в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Напомним, что в декабре 2015 года «Реал» был дисквалифицирован из Кубка Испании из-за выхода полузащитника Дениса Черышева на поле в первом матче 1/16 финала Кубка Испании с «Кадисом» (3:1). Россиянин, сейчас выступающий за «Валенсию», не имел права играть в связи с перебором жёлтых карточек.

Ответный матч между «Барселоной» и «Леванте» пройдёт на стадионе «Камп Ноу» сегодня, 17 января. Начало встречи — в 23:30 по московскому времени.