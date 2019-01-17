«Барселона» рассматривает приобретение Карлоса Велы

Нападающий «Лос-Анджелеса» Карлос Вела может в ближайшее время оказаться в «Барселоне», утверждает Mundo Deportivo.



По информации издания, мексиканский футболист входит в трансферный список каталонского клуба, который в настоящий момент ищет усиление атаки после ухода Мунира Эль-Хаддади в «Севилью». Отмечается, что данные об интересе к Веле подтвердил источник в «Барселоне».



29-летний форвард начинал карьеру в лондонском «Арсенале» в 2005 году и за несколько последующих лет успел поиграть в аренде за «Сельту», «Саламанку», «Осасуну» и «Вест Бромвич Альбион». В 2011 году Вела перешёл в «Реал Сосьедад» – сначала на правах аренды, а затем на постоянной основе. В составе баскского клуба он провёл шесть лет, а в 2017 году отправился в MLS.

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