Моуринью: собираюсь продолжить работать на топ-уровне

Португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что пока не думает о завершении тренерской карьеры.

«Хочу продолжить тренировать. Я ещё слишком молод. Нахожусь в футболе очень долго. Через несколько недель мне исполнится 56 лет, но я всё ещё слишком молод. Собираюсь остаться там, где должен, — в футболе топ-уровня. Именно там и собираюсь продолжить работать», — цитирует Моуринью Sky Sports со ссылкой на эфир телеканала beIN Sports.

Последним местом работы Жозе был «Манчестер Юнайтед», откуда его уволили в середине декабря 2018 года. После ухода португальца команду до конца сезона возглавил Уле-Гуннар Сульшер.

До работы в «МЮ» Моуринью тренировал лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».