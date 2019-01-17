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Погба: в матче с «Тоттенхэмом» «МЮ» показал, что приближается к вершине

Погба: в матче с «Тоттенхэмом» «МЮ» показал, что приближается к вершине
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о выездном матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).

«Было здорово показать, что мы возвращаемся и приближаемся к вершине. Нам были нужны очки, и мы показали, что способны обыграть большую команду. Не сказал бы, что дело было в удаче. Давид де Хеа выполнил свою работу, и я благодарен ему за это.

«Манчестер Юнайтед» показал отличный футбол. Нам противостояла хорошая команда. Нельзя сказать, что у «Тоттенхэма» плохая команда, поскольку у них выступают игроки топ-уровня. Мы одержали хорошую победу», — приводит слова Погба Sky Sports.

«Красные дьяволы», набрав 41 очко, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Погба отдал крутую голевую передачу. Но из-за него «МЮ» должен был проигрывать
Сульшер продолжает побеждать с проблемной командой.
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