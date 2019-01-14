Погба отдал крутую голевую передачу. Из-за него «МЮ» должен был проигрывать

На самом деле всего за месяц Сульшер успел значительно изменить «Манчестер Юнайтед». Во-первых, норвежец возродил уничтоженную Особенным атмосферу в раздевалке. Помимо личных отношений с игроками, Сульшер изменил прессинг-модель команды и частично освободил Погба от оборонительных функций. При норвежце «Юнайтед» покончил с «автобусами» и стал значительно больше владеть мячом, развивая свои атаки преимущественно через насыщение левого полуфланга.

В матче против «Тоттенхэма» Сульшер не отошёл от прививаемого «Юнайтед» футбола и добился победы в первой по-настоящему серьёзной для себя проверке. Тем не менее второй тайм матча разбил все иллюзии о вернувшемся в разряд топ-клубов «Юнайтед». Несмотря на подвижки в атакующей игре, «Манчестер Юнайтед» — всё ещё проблемная команда, в которой её главная звезда вредит больше, чем приносит пользы. У Сульшера ещё много работы.

Прессинг-план Сульшера работал первые полчаса…

Не стоит проводить полноценную параллель матча на «Уэмбли» со встречей «МЮ» и «Тоттенхэма» в первом круге – летом лондонцы отдали инициативу и владение мячом хозяевам и старались поймать вертикальный футбол «Юнайтед» на ошибках в перегрузах полуфланговых зон. Тогда план Почеттино не без везения, но сработал. На этот раз от соперника сыграл «Юнайтед». Главная задача Сульшера состояла в том, чтобы не дать «Тоттенхэму» проводить привычные для него атаки через полуфланги. При этом у Сульшера не было ни времени, ни подходящих соперников в пяти предыдущих матчах, чтобы поправить команде плохо отработанный низкий блок, поэтому норвежец выстроил своей команде средний блок с высоким фланговым прессингом на чужой половине поля и персональными ориентировками по игрокам «Тоттенхэма».

«МЮ» сыграл как при Моуринью. Но победил и догнал «Арсенал» Эмоции важнее тактики. Доказывают Сульшер и де Хеа.

В первую линию прессинга Сульшер отрядил сразу троих игроков своей команды, тем самым создавая численное равенство 3-в-3 против билд-апа соперника, если Сиссоко смещался к паре бельгийских защитников «Тоттенхэма». При этом каждый из тройки Марсьяль-Лингард-Рашфорд закрывал собой траекторию передачи низом на игроков второй линии билд-апа «Тоттенхэма» — вингеры Рашфорд и Марсьяль работали по крайним защитникам хозяев, Лингард не давал открываться у себя за спиной Уинксу, в случае необходимости его страховал Матич. За исключением нескольких недоработок Марсьяля на левом фланге, когда француз слишком стягивался к Алдервейрелду и оставлял против Погба Триппьера с Сиссоко, в первом тайме «Манчестер Юнайтед» практически выключил крайних защитников «Тоттенхэма» из билд-апа.

Кстати, именно расположения своих футболистов в первой линии прессинга коснулось одно из изменений Сульшера под матч с «Тоттенхэмом». До этого всегда игравший справа в позиционной обороне Лингард поменялся с Рашфордом местами. Лингард – один из лучших игроков АПЛ по возвратам владения для своей команды, поэтому неудивительно, что именно ему пришлось покрывать большее пространство в игре без мяча. Второе решение Сульшера затронуло героя и антигероя матча в одном лице. Поль Погба начал матч на позиции правого центрального полузащитника, но уже на 30-й секунде пустил за спину открывание Эриксена, чуть не организовавшего опасную атаку для своей команды. Через минуту Погба уже занимал и больше не покидал противоположный полуфланг, чтобы персонально играть против менее опасного на чужой половине поля Сиссоко, а к Эриксену Сульшер приставил Эрреру.

Ни Алдервейрелд, ни Вертонген не встречались гостями до центральной линии, но сочетанием среднего блока, грамотного расположения игроков во всех вертикальных зонах и персональных ориентировок «Юнайтед» практически полностью блокировал первый пас защитникам «Тоттенхэма». Оставалось два варианта – либо искать Алли или Мина передачей через две линии игроков «МЮ», либо вырезать передачи на своих крайних защитников.

Первая опция практически полностью выключалась свободной позицией Матича. Серб выполнял роль страхующего в треугольнике центральных полузащитников гостей и подхватывал опеку пытавшегося открыться из глубины Алли – если полузащитник «Тоттенхэма» и оказывался первым на мяче, то вынужден был успеть, во-первых, подстроиться под быструю передачу, во-вторых, отыграться в одно касание. Второй вариант провоцировал «МЮ» на фланговые прессинг-ловушки, после которых, гости, как правило, возвращали себе владение.

…пока его не разбил Сон

Минус высокого давления с персональными ориентировками «Юнайтед» типичен для данной прессинг-модели. Потеря концентрации, обыгрыш 1-в-1 или ошибка в передаче опеки рушат всю структуру обороны и по цепочке освобождают свободные зоны сначала в средней трети, а потом и у своих ворот. Так «Тоттенхэм» создал первый опасный момент в матче, когда Эррера проспал своего игрока во время розыгрыша «Тоттенхэмом» аута на своей половине поля.

Только в середине первого тайма и только благодаря Сону хозяев начали проходить попытки продвижения мяча через середину в позиционных атаках. Кореец эффективнее партнеров по линии атаки двигался без мяча. За счёт открываний в потенциально опасные зоны Сон отвлекал на себя внимание Погба и Эрреры, тем самым сбрасывая опеку с треугольника центральных полузащитников «Тоттенхэма». Так благодаря Сону у лондонцев начали проходить позиционные атаки через Уинкса, а чуть позже кореец классно увёл на себя Эрреру, оставил на свободном пространстве Эриксена и, открывшись под него же, сразу создал для своей команды численное большинство на левом фланге.

Сульшер как всегда хорош на замену. Сделал то, чего не мог никто после Фергюсона «МЮ» выдохнул.

Кроме того, рывками из глубины Сон уводил за собой Джонса и тем самым включал тумблер взаимных подстраховок «МЮ», заставляя игроков гостей менять свои позиции и обнажать зоны в середине поля и по флангам. На скриншоте цепочка смещений в действии.

В первом тайме Почеттино активно использовал Сона, чтобы надавить на ещё одну болевую точку «Юнайтед». Когда хозяевам удавалось довести мяч до финальной трети, «Тоттенхэм» перегружал левый фланг, куда к Дэвису смещались и Кейн, и Алли. Всё для того, чтобы стянуть как можно больше игроков «МЮ» и освободить среднюю зону, куда на врывался Сон. Позиционно корейца должен был брать на себя Погба, но француз часто оставался смотреть футбол в позициях, перспективных для начала контратак своей команды и бесполезных, если не вредных, для обороны.

Сульшер атакует вертикально, но не похож на Моуринью

Отличия команд Сульшера и Моуринью видны уже после пяти первых игр норвежского тренера в роли главного тренера «МЮ». «Юнайтед» увеличил средний процент владения мячом, почти в два раза реже стал использовать кроссы в штрафную, вместо этого разыгрывая мяч накоротке. Тем не менее в матче против «Тоттенхэма» Сульшер, как и Моуринью во встрече первого круга, положился на вертикальный футбол с быстрой доводкой мяча до финальной трети.

Отличие двух подходов в том, что при Жозе «Манчестер Юнайтед» использовал длинные передачи на Лукаку, чтобы разбить прессинг «Тоттенхэма» и, насытив зону подбора большим количеством игроков, закрепиться с позиционной атакой на чужой половине поля. Сульшер использует вертикальные пасы в качестве финальной обостряющей передачи с выводом игрока на ударную позицию.

Стандартная атака команды Сульшера представлена на скриншоте. При норвежце «МЮ» насыщает левый полуфланг тремя или четырьмя игроками и за счёт короткой перепасовки выводит на свободное пространство партнёра по команде, чаще всего Лингарда. Несколько раз подобные комбинации проходили и в матче на «Уэмбли», правда, адресатом финальной передачи становился Погба. У Лингарда была другая функция.

Ключевая идея игры «МЮ» против «Тоттенхэма» в максимально эффективном использовании переходных фаз после возвратов владения мячом. «Юнайтед» либо поджимал прессингом «Тоттенхэм», провоцируя хозяев на выносы мяча и верховые единоборства, в которых команда Сульшера лучше соперника, либо использовал фланговые прессинг-ловушки и перехватывал мяч в еще более опасных зонах на чужой половине поля. После смены владения, как правило, шла вертикальная передача в один из полуфлангов на открывающегося из глубины поля между центральными защитниками «Тоттенхэма» Лингарда или Рашфорда. Несколько таких забросов чуть не привели к выходам один-на-один с Льорисом.

Лингард стал важнейшим игроком «МЮ» при игре команды в низком блоке. Почеттино еще до пропущенного гола большими силами давил на ворота «Юнайтед». Судя по тому, как активно опорный полузащитник хозяев Уинкс весь первый тайм подключался к атакам своей команды, главный тренер «Тоттенхэма» сознательно допускал численное равенство своих центральных защитников с нападающими «Юнайтед». В этом аргентинский специалист ошибся. Лингард здорово цеплялся за мячи в быстрых переходах из низкого оборонительного блока и, формируя ситуации 2-в-2 или 3-в-3, начинал темповые атаки гостей.

«Тоттенхэм» уничтожил зону Погба во втором тайме

Классных футболистов отличает то, что в их игре всегда найдешь какую-то помарку. Она может быть и скорее всего будет незначительной, но она есть. Обилие ошибок Погба зашкаливает и заставляет задуматься, действительно ли француз может считаться топ-футболистом. Да, Погба отдал шикарную голевую передачу и дважды должен был забивать сам. Да, француз был активен на мяче и несколько раз здорово обострял игру проникающими передачами. Но его игра в обороне чуть не стоила «МЮ» победы в матче. Без мяча Погба просто ужасен.

Ближе к концу первого тайма француз стал чаще терять своего игрока, а во втором тайме поплыл окончательно. Все началось с 48 минуты, когда с открывшегося за спиной Погба Ламелы начался голевой момент «Тоттенхэма», приведший к первому сейву ногой де Хеа. Конечно, в эпизоде виноват не только Погба, француз не поделил опеку с Матичем. Но Поль мог либо накрывать Эриксена прессингом, либо опекать игрока в своей зоне ответственности – Погба остался на месте раздавать указания.

Сульшер среагировал почти моментально. Чтобы замаскировать слабую игру Погба без мяча, тренер «МЮ» передвинул полузащитника выше и сформировал первую линию прессинга Погба-Рашфорд. Лингард и Марсьяль опустились ниже в узко расположенную четвёрку полузащиты – структура позиционной обороны стала напоминать схему 4-2-2-2. Погба напривозил и здесь. Полузащитник прессинговал по какой-то известной только ему установке, часто застывал в полупозициях и давал Уинксу с Эриксеном разворачиваться с мячом и продвигать его вперёд.

Зато Поль успевал покритиковать партнёров, пока у него за спиной открывается игрок, как на скриншоте выше. За второй тайм после позиционных ошибок Погба «Тоттенхэм» организовал три опаснейших момента, как минимум в двух из них должен был забивать – «МЮ» спасла космическая игра де Хеа. Даже несмотря на голевую передачу, для своей команды Погба создал гораздо меньше, чем для соперника. И, кстати, голевая атака команды Сульшера началась не с француза. Погба отдал классную передачу, но подобрал мяч после отработки Лингарда в обороне, главного героя встречи после де Хеа.

В материале использованы данные InStat.